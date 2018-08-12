В России пригрозили США снизить инвестиции в американский госдолг

Банк России начал избавляться от американских казначейских облигаций весной 2018 года. К лету РФ вышла из списка крупнейших держателей госдолга США.

Россия в ответ на новые санкции США продолжит избавляться от американских ценных бумаг и увеличивать расчеты в национальных валютах.

Читайте такжеРейтинг поддержки Путина упал до уровня 2013 года - результаты опроса

Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в эфире «Россия 1», передает «Коммерсант».

«Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте»,— сказал он.

Силуанов также сказал, что возможное введение санкций против российских госбанков не создаст серьезных проблем для экономики. «Мы видим, сейчас подготовлен очередной санкционный пакет, который затрагивает российские предприятия, российскую экономику. Наиболее чувствительные точки этого пакета заключаются в том, чтобы ввести определенные ограничения на государственные банки или на один государственный банк… Это, конечно, неприятно, но не смертельно»,— сказал он. По словам первого вице-премьера Росссии, ЦБ всегда подкрепит своей ликвидностью банк который может попасть под санкции.

Напомним, Банк России начал избавляться от американских казначейских облигаций весной 2018 года. К лету РФ вышла из списка крупнейших держателей госдолга США.

На фоне новостей о новых санкциях США против России рубль на прошлой неделе опустился до минимума с весны 2016 года.