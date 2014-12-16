От приватизации в 2015 году ожидают получить 17 млрд гривень - источник

План поступлений от приватизации на 2015 год может составить 17 млрд грн, сообщил УНИАН источник, близкий к правительству.

По информации источника, именно такая сумма поступлений от продажи госимущества – в 17 млрд грн – наиболее часто обсуждалась в правительстве, а также содержалась в предложениях Фонда государственного имущества, направленных в Кабинет министров.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №1067 от 7 ноября сократил план поступлений от приватизации на текущий год до 363 млн грн. Ранее от приватизации в 2014 году планировалось получить 17 млрд грн.