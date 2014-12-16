От приватизации в 2015 году ожидают получить 17 млрд гривень - источник

16:23, 16 декабря 2014
Фондовый рынок
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Кабинет министров Украины сократил план поступлений от приватизации на текущий год до 363 млн грн.

Фото УНИАН

План поступлений от приватизации на 2015 год может составить 17 млрд грн, сообщил УНИАН источник, близкий к правительству.

По информации источника, именно такая сумма поступлений от продажи госимущества – в 17 млрд грн – наиболее часто обсуждалась в правительстве, а также содержалась в предложениях Фонда государственного имущества, направленных в Кабинет министров.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №1067 от 7 ноября сократил план поступлений от приватизации на текущий год до 363 млн грн. Ранее от приватизации в 2014 году планировалось получить 17 млрд грн.

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