Капитализация интернет-гиганта Amazon побила рекорд

Акции компании обновили исторический рекорд: на торгах в США бумаги достигли $1 925 за акцию.

Капитализация Amazon побила рекорд. На торгах в понедельник, 13 августа, американский интернет-гигант оценивался в $938 млрд. Акции компании превысили исторический максимум и достигли $1 925 за штуку.

Читайте такжеЯблоко за триллион: почему капитализация Apple в восемь раз превышает ВВП Украины

Аналитики связывают удорожание Amazon с быстрым развитием нового направления — рекламы на сайте интернет-магазина. Долгое время Amazon не развивал этот сегмент. Вместо этого компания Джеффа Безоса закупала контекстную рекламу в Google, пишет РБК.

С прошлого года Amazon активизировала продажи рекламы на своих площадках. Теперь поставщики товаров могут заплатить онлайн-магазину за преимущественное право показа.

На Уолл-Стрит положительно настроены в отношении перспектив акций Amazon в перспективе ближайшего года. Из 48 аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, 46 рекомендуют покупать бумаги. В среднем эксперты ожидают роста бумаг на 9,3% от текущего ценового уровня.

Китайский аналог Amazon, интернет-гигант Alibaba, получает более половины чистой прибыли за счет доходов своего рекламного подразделения, пишет Bloomberg.