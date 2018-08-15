Дефицит денег: Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 2,4 миллиарда гривень

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 1 млрд грн и 50 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,020 млрд грн и 50,276 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 126, 322 и 1022 дня со средневзвешенной доходностью 18%, 17,90% и 16,7% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 196 дней с доходностью 5,95% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 2,395 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 14 августа объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 758,916 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 349,373 млрд грн, или 46% их общего объема.