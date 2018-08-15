Отголоски кризиса 2008 года: США оштрафовали британский Royal Bank of Scotland на рекордные $4,9 миллиарда

Власти США считают, что RBS вводил инвесторов в заблуждение в отношении гарантирования и выпуска ипотечных ценных бумаг, преуменьшая риски, стоявшие за многими кредитами, и предоставляя неточную информацию.

Британский Royal Bank of Scotland выплатит $4,9 миллиарда для урегулирования претензий США в связи с обвинениями в том, что кредитор с 2005 по 2008 год вводил инвесторов в заблуждение относительно ипотечных ценных бумаг, сообщил американский Минюст во вторник.

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По сообщению ведомства, сумма является рекордной среди всех штрафов в отношении отдельных банков за нарушения, которые в конечном итоге привели к финансовому кризису, передает Рейтер.

Власти США считают, что RBS вводил инвесторов в заблуждение в отношении гарантирования и выпуска ипотечных ценных бумаг, преуменьшая риски, стоявшие за многими кредитами, и предоставляя неточную информацию.

«Несмотря на заверения инвесторов со стороны RBS, сделки RBS обеспечивались ипотечными кредитами с высоким риском дефолта», - говорится в заявлении прокурора округа Массачусетс Эндрю Леллинга.

Минюст сообщил, что RBS оспаривает обвинения и не признает, что совершил какие-либо правонарушения, хотя в заявлении банка говорится, что он рад, что может двигаться дальше.

Банк также сообщил, что 12 октября выплатит акционерам дивиденды в размере 2 пенсов на обыкновенную акцию - впервые с 2008 года, когда кредитор приблизился к краху и был выкуплен британским правительством за 45,5 миллиарда фунтов ($58 миллиардов).