Россия перестала снижать долю в американском госдолге

Согласно этим данным, в июне сумма казначейских бумаг, которыми обладала Россия, составила $14,9 млрд — столько же, сколько по итогам мая.

Россия в июне перестала снижать свою долю в государственных облигациях США, следует из отчетности, опубликованной на сайте американского Минфина.

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Согласно этим данным, в июне сумма казначейских бумаг, которыми обладала Россия, составила $14,9 млрд — столько же, сколько по итогам мая.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ проводит политику диверсификации, в которую входит оценка рисков, в том числе, геополитических, передает “Коммерсант”.

Напомним, Россия покинула тридцатку крупнейших держателей американских облигаций, сократив свою долю на $80 млрд. В июне свою долю снизила и Турция, сократившая объем облигаций казначейства до $28,8 млрд, на 42% от общей суммы.

Сократили свою долю и крупнейшие держатели облигаций: Китай (на $4,4 млрд, до $1,18 трлн) и Япония (доля снизилась до $1,03 трлн, что является минимальным показателем для этой страны за последние шесть лет). Общие вложения иностранных государств в гособлигации США по сравнению с маем остались прежними: $6,21 трлн. Это произошло благодаря странам, которые значительно увеличили долю. Среди них Великобритания, Сингапур, Каймановы острова, Южная Корея, Люксембург, Бельгия, Италия.

Максимальная доля России в казначейских облигациях США была зафиксирована в октябре 2010 года, тогда этот показатель достиг $176 млрд, что сделало РФ шестой среди крупнейших держателей этих ценных бумаг.