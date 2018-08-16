Расследование из-за твита Маска обрушило акции Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит углубленное расследование в отношении Tesla Inc. из-за заявлений главы компании Илона Маска о планах выкупа акций компании.

Акции Tesla упали по итогам торгов более чем на 2,57% на фоне сообщений The Wall Street Journal об активизации расследования в отношении компании. Об этом свидетельствуют данные NASDAQ.

Как сообщает РБК, к 16:00 по Киеву бумаги компании стоили $338,69 за акцию. Позднее акции выросли в цене: по данным на 18:40 по Киеву, цена бумаги составляла $341,005.

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Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит углубленное расследование в отношении Tesla Inc. из-за заявлений главы компании Илона Маска о планах выкупа акций компании. По данным издания, комиссия рассылает запросы всем директорам Tesla. Какие именно данные интересуют регулятор - неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Маск опубликовал в Twitter сообщение, в котором заявил о готовности выкупить акции у инвесторов по цене $420 за акцию. После этого группа акционеров компании подала иск против бизнесмена, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной основателем компании недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась, почему Маск сообщил об этом не в официальном документе, который по правилам подается в комиссию.