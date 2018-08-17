В Украине успешно прошел первый аукцион малой приватизации

В системе «ProZorro.Продажи» был продан зерноток в Черновицкой области за 209,6 млн грн.

На первом успешном аукционе малой приватизации в системе «ProZorro.Продажи» за 209,6 млн грн был продан зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Первым лотом, который был продан на «ProZorro.Продажи», стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной. Комплекс нежилых зданий был продан на прозрачном аукционе за 209,643 грн», - говорится в сообщении.

В состав комплекса нежилых зданий, который расположен в селе Черленовка Новоселицкого района, входит проходная, зерносклад, фуговальный и циркулярный цеха, колодец и другое имущество. Общая площадь объекта составляет 947,8 кв. м.

«Мы идем очень быстрыми темпами. Прошло меньше месяца с начала заведения первых объектов малой приватизации в систему, а объявлено уже более 200 аукционов. Только на август назначено около десятка, авторизировано 30 площадок. И первый успешный аукцион доказывает, что интерес к прозрачным продажам лотов малой приватизации очень большой. Знаковым является и то, что первый проданный лот - именно региональный объект, который принадлежит территориальной общине, следовательно, малая приватизация открывает большие возможности регионам», - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что сегодня успешно сработал механизм автоматического объявления повторного аукциона в рамках малой приватизации во время проведения аукциона по продаже нежилого помещения площадью 44,7 кв. м. во Львове.

По словам и. о. директора государственного предприятия «ProZorro.Продажи» Алексея Соболева, согласно правилам малой приватизации, если на аукцион никто не пришел, то система автоматически объявляет повторный аукцион с вдвое меньшей стартовой ценой.

«Так и произошло в этот раз, а значит, система прекрасно отрабатывает все новые процедуры. Мы можем уверенно сказать, что малая приватизация успешно началась. И все имущество так или иначе найдет своих покупателей», - отметил Соболев.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что в систему «ProZorro.Продажи» в рамках малой приватизации уже заведено более 800 объектов коммунального и государственного имущества.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.

10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, стартовая стоимость которых составляет 70 млн грн.

Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.