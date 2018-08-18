Moody's и S&P понизили рейтинг Турции на фоне падения национальной валюты

Агентство S&P также спрогнозировало, что инфляция достигнет 22% за последующие четыре месяца.

Агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг долгосрочных эмитентов правительства Турции с Ba2 до Ba3.

При этом Moody's изменило прогноз на негативный, передает РБК.

Moody's отметило, что ключевым фактором понижения рейтинга стало "продолжающееся ослабление государственных институтов Турции и связанное с этим снижение предсказуемости турецкой политики".

Агентство подчеркнуло, что растет озабоченность по поводу независимости Центрального банка Турции и отсутствия четкого плана по устранению "коренных причин" финансового кризиса.

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При этом S&P также понизило суверенный кредитный рейтинг с BB- до B+, передает Reuters. Однако прогноз Турции сохранился на стабильном уровне.

"Снижение рейтинга отражает наши ожидания, что экстремальная волатильность турецкой лиры и, как следствие, прогнозируемая резкая корректировка платежного баланса подорвет экономику Турции. Мы прогнозируем рецессию в следующем году", - сообщается в пресс-релизе S&P.

Рейтинговое агентство также спрогнозировало, что инфляция достигнет 22% за последующие четыре месяца.

По мнению S&P, несмотря на повышенные экономические риски, ответные меры денежно-кредитных и фискальных органов Турции пока ограничены.

Как сообщал УНИАН, 10 августа курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума по отношению к доллару - на 14%, до показателя 6,47 лиры за американскую валюту, правда спустя некоторое время турецкой валюте удалось несколько отыграть свои позиции. Для сравнения: еще в апреле за 1 доллар давали 4 турецкие лиры. Вслед за обвалом курса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан менять доллары и евро на национальную валюту. "Если под вашей подушкой доллары, доставайте их. Если есть евро, доставайте их. Немедленно несите их в банки и конвертируйте в турецкую лиру", - призвал Эрдоган.

Колебания национальной валюты начались после ухудшения американо-турецких отношений. 1 августа Вашингтон ввел против главы МВД и министра юстиции Турции санкции. Поводом стал отказ Анкары освободить арестованного по подозрению в шпионаже и в связях с исламским проповедником Фетуллахом Гюленом (Турция считает его террористом) американского пастора Эндрю Брансона. Анкара предприняла зеркальные шаги, введя санкции против двух министров США.

Позже к этому прибавились заявления президента США Дональда Трампа об удвоении таможенных тарифов на турецкую сталь и алюминий. Турция также повысила пошлины на ряд американских товаров, среди которых легковые автомобили, табак и алкогольные изделия.