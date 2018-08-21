Минфин взял в долг еще 2,4 миллиарда гривень

18:09, 21 августа 2018
Фондовый рынок
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Гривневый эквивалент привлеченных средств составил 2,4 млрд грн / фото УНИАН

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 27,410 млн грн и 85,397 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119 и 315 дней со средневзвешенной доходностью 18% и 17,90% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 189 дней с доходностью 5,95% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 2,393 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 21 августа объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,521 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 348,104 млрд грн, или 46% их общего объема.

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Теги: #Минфин#ОВГЗ#госдолг