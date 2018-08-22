Судостроительный завод «Океан» выставили на продажу: названа цена

Аукцион состоится 21 сентября.

Целостный имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» выставлен на продажу через аукцион со стартовой ценой 1,8 млрд грн.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила ликвидатор предприятия Ирина Сербин.

«Стартовая цена определена по сумме всех кредиторских требований, которые составляют более 1,8 млрд грн. Из этой суммы более 91 млн грн – задолженность по заработной плате. Открытый аукцион запланирован на 21 сентября 2018 года, на 10:00. Местом проведения аукциона определено помещение ПАО НСЗ «Океан», - написала она.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод «Океан», который был основан в 1951 году, сейчас является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Предприятие расположено в южной части города Николаева на левом берегу реки Южный Буг с открытым выходом к Черному морю. За 60-летнюю историю на верфи построено более 400 технически сложных судов общим дедвейтом более 4 млн тонн.

С 2012 года завод находится в сложном финансовом положении, а 1 ноября 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал публичное акционерное общество «Николаевский судостроительный завод «Океан» банкротом и открыл ликвидационную процедуру.