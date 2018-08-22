Правительство планирует выпуск облигаций внешнего госзайма в долларах, евро и гривне

Также рассматривается возможность выкупа облигаций с погашением в 2019-2021 годах.

Принятая Кабинетом министров трехлетняя стратегия управления государственным долгом Украины предусматривает выпуск облигаций внешнего государственного займа на международном рынке в долларах, евро и гривне.

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Как говорится в презентации стратегии, опубликованной на сайте Министерства финансов, также план реализации стратегии предполагает активные операции по управлению госдолгом, в том числе предложения по выкупу облигаций с погашением в 2019-2021 годах.

Кроме того, стратегия предусматривает развитие внутреннего долгового рынка, расширение базы инвесторов и упрощение их доступа, углубление взаимодействия с инвесторами.

Также предусмотрено расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями и правительствами иностранных государств по льготному финансированию и работа правительства по улучшению рейтинга Украины как заемщика.

Отмечается, что стратегия основана на прогнозе экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы и 2019-2021 годы, утвержденного Кабинетом министров, с дальнейшим снижением дефицита государственного бюджета с 2,4% ВВП в 2018 году до 2% ВВП в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял трехлетнюю стратегию управления государственным долгом Украины, предполагающую снижение показателя госдолга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом полугодии 2018 года снизился на 0,02% - до 76,29 млрд в долларовом эквиваленте, на 6,7% - до 1,998 трлн в гривневом эквиваленте.

В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.