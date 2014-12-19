С российского рынка продолжают уходить активы – за неделю вывели $381 млн

Инвесторы за неделю с 11 по 17 декабря вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 381,6 миллиона долларов (0,93% активов под управлением) против оттока в 125,7 миллиона неделей ранее (0,29% активов под управлением), сообщает Прайм.

Отток идет пятую неделю подряд, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в отчете компании "Сбербанк КИБ".

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Как сообщал УНИАН, ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2015 году до 120 млрд долларов с 99 млрд долларов.

В середине ноября ЦБ РФ повысил прогноз на 2014 год по оттоку - с 90 млрд долларов до 128 млрд долларов.

По последним прогнозам Минэкономразвития, отток капитала из РФ в 2014 году может составить от 90 млрд до 120 млрд долларов.

За первое полугодие 2014 года отток достиг 74,6 млрд долларов, из них в первом квартале - 48,8 млрд долларов, во втором - 25,8 млрд долларов.