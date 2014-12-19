Fitch присвоило предварительные рейтинги облигациям «Альфа-Банка» (Украина)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило индексированным облигациям в национальной валюте серий «M» и «N» «Альфа-Банка» (Украина) предварительные долгосрочные рейтинги «B-(EXP)(emr)» по международной шкале и «AA+(EXP)(emr)(ukr)» по национальной шкале, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Также ранее Fitch присвоил гривневым облигациям банка серий «O» и «P» предварительные долгосрочные рейтинги «B-(EXP)» по международной шкале и «AA+(EXP)(ukr)» по национальной шкале.

Банк сообщает, что итоговые рейтинги будут присвоены облигациям после утверждения результатов их размещения. Объем выпуска облигаций серии «M» – 500 млн грн, серии «N» – 500 млн грн, серии «O» – 1 млрд грн сроком обращения 3 года, серии «P» – 1 млрд грн сроком обращения 5 лет. По облигациям серии «M» предусмотрена годовая оферта.

Читайте такжеFitch повысило рейтинг ПриватБанкаТакже сообщается, что находящиеся в листинге биржи «Перспектива» гривневые облигации банка серии «K» объемом 300 млн грн и сроком обращения 5 лет уже имеют итоговые долгосрочные рейтинги Fitch на уровне «B-» по международной шкале и «AA+(ukr)» по национальной шкале.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».