Фонд госимущества выставил на продажу уже 210 объектов малой приватизации

Общая их стартовая стоимость составляет более 113 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукционы уже 210 объектов малой приватизации, общая стартовая стоимость которых составляет более 113 млн грн.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

По его словам, больше всего объектов выставлено в Винницкой, Полтавской и Львовской областях, однако самые дорогие лоты в «промышленной» Запорожской области.

«Со дня объявления о продаже у потенциального покупателя есть 30-35 дней на подачу документов, уплату гарантийного взноса, ознакомление с объектом продажи, его техническим состоянием или финансовой отчетностью», - отметил Трубаров.

Также он добавил, что на сентябрь запланировано почти 200 аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.

10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, стартовая стоимость которых составляет 70 млн грн.

Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.