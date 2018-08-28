Сегодня Украина получит $725 миллионов от размещения евробондов

По информации Нацбанка, на сегодня остатки на счетах Госказначейства высокие.

Министерство финансов Украины сегодня, 28 августа, получит 725 миллионов долларов США, привлеченных в результате частного размещения краткосрочных облигаций внешних государственных займов.

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Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

"Сегодня Министерство финансов получает выручку по евробондам", - сказал он.

По его словам, на сегодня остатки на счетах Государственной казначейской службы Украины высокие - до этого они были на более низком уровне.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов 24 августа провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 миллионов долларов США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых.

В сентябре 2017 года Украина успешно завершила размещение облигаций внешнего госзайма на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых, в результате чего на счета Госказначейства поступили средства в объеме 1,32 миллиарда долларов США, а остальные средства в размере 1,68 миллиарда долларов США были направлены на выкуп облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2018 года составил 1,995 миллиарда гривень, что является минимальным значением с января 2014 года. Комментируя этот показатель, глава Минфина Оксана Маркарова заявила, что на валютных счетах Госказначейства на 1 августа была сумма в эквиваленте 20,9 миллиарда гривень, которая не отражается в стандартном отчете Госказначейства в начале месяца.