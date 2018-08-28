Гройсман обратился к послам для привлечения инвесторов к приватизации в Украине

По словам премьера, Кабмин рассчитывает, что послы обеспечат взаимодействие с иностранными инвесторами.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал послов Украины в других странах провести активную работу по привлечению иностранных инвесторов к процессу приватизации отечественных государственных активов.

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Об этом он сказал во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

"Донесение информации, обеспечение соответствующих контактов. Очень важным является использование ваших возможностей в стране пребывания. Мы очень рассчитываем, что будет обеспечено это взаимодействие", - сказал он.

Премьер обратил внимание послов, что данное направление является очень важным сегодня.

"Для нас важно, чтобы на предприятия, которые являются государственной собственностью, но не носят стратегический характер, приходили инвестиции. Желательно, чтобы эти инвестиции были высокотехнологичными, и тогда мы сможем быть достаточно конкурентными", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, который был подписан президентом Петром Порошенко в марте.

10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.