цей матеріал доступний українською

Малая приватизация уже принесла более 22 миллионов гривень

18:32, 28 августа 2018
Фондовый рынок
152 0
Первые аукционы малой приватизации принесли Украине более 20 миллионов гривень / фото УНИАН

Читайте такжеВ Украине успешно прошел первый аукцион малой приватизации

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Недостроенный жилой дом в Мукачевском районе Закарпатской области продан за 440 тысяч гривень. Цена в ходе аукциона повысилась на 20%. Соревновались два участника. За нежилое помещение в Киеве на улице Павловская 4-8 (608 кв. м) соревновались девять участников. В результате цена взлетела с 8 миллионов гривень до 19,5. Третий аукцион принес 2,5 миллиона гривень. Тоже нежилое помещение (279 кв. м) в Киеве на улице Павловская. Стартовая цена в 1,4 миллиона в ходе торгов увеличилась почти на 80%", - написал он.

Трубаров добавил, что после торгов победители должны перечислить средства, а в случае неподписания договора покупатель потеряет гарантийный взнос, что составляет 10% стоимости объекта.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, который был подписан президентом Петром Порошенко в марте.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #малая приватизация#приватизация-2018