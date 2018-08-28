Малая приватизация уже принесла более 22 миллионов гривень

В Украине стартовала малая приватизация, планируется получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.

Первые аукционы по продаже объектов малой приватизации принесли почти 22,5 миллиона гривень.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Недостроенный жилой дом в Мукачевском районе Закарпатской области продан за 440 тысяч гривень. Цена в ходе аукциона повысилась на 20%. Соревновались два участника. За нежилое помещение в Киеве на улице Павловская 4-8 (608 кв. м) соревновались девять участников. В результате цена взлетела с 8 миллионов гривень до 19,5. Третий аукцион принес 2,5 миллиона гривень. Тоже нежилое помещение (279 кв. м) в Киеве на улице Павловская. Стартовая цена в 1,4 миллиона в ходе торгов увеличилась почти на 80%", - написал он.

Трубаров добавил, что после торгов победители должны перечислить средства, а в случае неподписания договора покупатель потеряет гарантийный взнос, что составляет 10% стоимости объекта.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, который был подписан президентом Петром Порошенко в марте.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.