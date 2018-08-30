Фонд госимущества подписал договор с советником по приватизации ОПЗ

Компания приступит к работе после того, как договор утвердит Кабинет министров.

Фонд государственного имущества Украины подписал договор с компанией Pericles Global Advisory LLC, которая в качестве инвестиционного советника будет заниматься подготовкой Одесского припортового завода (ОПЗ) к приватизации.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Подписал договор с инвестиционным советником по продаже Одесского припортового завода – компанией Pericles Global Advisory, которая победила на конкурсе в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital. Следующим шагом должно быть утверждение Кабинетом министров, после чего советник приступит к работе", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода попал в число объектов большой приватизации – его планировали продать в этом году.

26 июня первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков сообщил, что долги предприятия составляют почти 7,2 миллиарда гривень.

30 июля конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала компанию Pericles Global Advisory LLC в качестве советника, который будет заниматься подготовкой Одесского припортового завода к приватизации.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.