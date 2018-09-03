ФГИУ сообщил о первом несостоявшемся аукционе малой приватизации

Аукцион по продаже 99,9533% акций АО "Укрпапирпром" был запланирован на 30 августа.

Аукцион по продаже объекта малой приватизации – госпакета акций акционерного общества "Укрпапирпром" в размере 99,9533% уставного капитала, который был запланирован на 30 августа, не состоялся.

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Об этом сказано в сообщении, размещенном в газете "Ведомости приватизации".

Фонд госимущества не указал причину, по которой торги не состоялись, однако отметил, что автоматически был объявлен аукцион с понижением стартовой цены пакета акций.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, который был подписан президентом Петром Порошенко в марте.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.

Первые аукционы по продаже объектов малой приватизации, состоявшиеся в конце августа, принесли почти 22,5 миллиона гривень.