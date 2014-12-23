Оккупационная власть Крыма решила отобрать у Ахметова "Крымэнерго"

Специальная комиссия по энергобезопасности оккупированного Россией Крыма проверит работу ДТЭК «Крымэнерго», которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Как передают "Новости Крыма", об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил "министр топлива и энергетики" РК Сергей Егоров.

Читайте такжеРоссия планирует в течение двух лет повышать коммунальные тарифы в оккупированном ею КрымуВ частности, по его словам, эксперты оценят взаимодействие руководства компании с местными органами самоуправления во время отключения на полуострове электроснабжения 19-20 декабря. После этого комиссия примет решение о дальнейшей деятельности предприятия.

«Все возможно: и национализация, и принудительный выкуп, и просто выкуп. Нужно в этом направлении обязательно действовать. Мы выработаем свою позицию в отношении этой компании», – отметил "министр".

При этом он посетовал на очень слабые организационные возможности «Крымэнерго». «Многие вещи там просто не управляются. Персонал формально подходит ко многим вопросам. К сожалению, руководители компании не способны принимать взвешенные решения», – заявил Егоров.

Аннексированный Крым на 70% зависит от украинской электроэнергии. Россия на обеспечение энергонезависимости региона из федерального бюджета планирует выделить 2,145 млрд рублей. Средства пойдут на закупку и эксплуатацию дополнительных дизель-генераторных установок.