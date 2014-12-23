Оккупационная власть Крыма решила отобрать у Ахметова "Крымэнерго"

10:21, 23 декабря 2014
Фондовый рынок
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"Все возможно: и национализация, и принудительный выкуп, и просто выкуп. Нужно в этом направлении обязательно действовать".

Оккупанты Крыма решили национализировать

Специальная комиссия по энергобезопасности оккупированного Россией Крыма проверит работу ДТЭК «Крымэнерго», которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Как передают "Новости Крыма", об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил "министр топлива и энергетики" РК Сергей Егоров.

Читайте такжеРоссия планирует в течение двух лет повышать коммунальные тарифы в оккупированном ею КрымуВ частности, по его словам, эксперты оценят взаимодействие руководства компании с местными органами самоуправления во время отключения на полуострове электроснабжения 19-20 декабря. После этого комиссия примет решение о дальнейшей деятельности предприятия.

«Все возможно: и национализация, и принудительный выкуп, и просто выкуп. Нужно в этом направлении обязательно действовать. Мы выработаем свою позицию в отношении этой компании», – отметил "министр".

При этом он посетовал на очень слабые организационные возможности «Крымэнерго». «Многие вещи там просто не управляются. Персонал формально подходит ко многим вопросам. К сожалению, руководители компании не способны принимать взвешенные решения», – заявил Егоров.

Аннексированный Крым на 70% зависит от украинской электроэнергии. Россия на обеспечение энергонезависимости региона из федерального бюджета планирует выделить 2,145 млрд рублей. Средства пойдут на закупку и эксплуатацию дополнительных дизель-генераторных установок.

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