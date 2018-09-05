Минфин одолжил на внутреннем рынке гривни и доллары

Гривневый эквивалент привлеченных средств составил 373 миллиона гривень.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,966 миллиона гривень и 12,610 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 203 и 364 дня со средневзвешенной доходностью 18% годовых.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 287 и 497 дней с доходностью 5,95% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 372,828 миллиона гривень.

Справка УНИАН. По состоянию на 4 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 754,621 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка облигации на 348,104 миллиарда гривень, или 46% их общего объема.