ЕС создаст открытые списки конечных собственников компаний и корпораций

Европейский парламент после продолжительных переговоров с представителями 28 стран - членов ЕС принял окончательное решение по созданию открытых национальных регистров конечных собственников - бенефициаров компаний и корпораций, пишет DW.

Четвертая директива Европарламента по противодействию отмыванию денег, по проекту которой и достигнуто соглашение, впервые обяжет страны ЕС создать национальные списки, в которые должны будут внести свои данные конечные владельцы компаний, корпораций и фондов, ведущих в этих странах свой бизнес. Согласно проекту, утвержденному ЕП, в регистр вносятся фамилия и имя конечного собственника бизнеса, месяц и год его рождения, гражданство, место проживания, а также краткие подробности о бизнесе.

Читайте такжеЕС значительно расширил список товаров, запрещенных для поставок в оккупированный КрымКак сообщается на сайте Европарламента, цель нововведений - повышение прозрачности, усиление борьбы с отмыванием денег и налоговыми преступлениями в Европейском Союзе и за его пределами. По замыслу парламентариев, регистры будут доступны любому лицу - физическому или юридическому, "продемонстрировавшему свой легитимный интерес в получении данных": компетентным органам разных стран, журналистам, ведущим расследования, экспертам по борьбе с коррупцией, гражданским активистам. Регистры будут размещены на специальных государственных сайтах стран ЕС. Планируется, что правоохранительным структурам информация будет предоставляться по специальному запросу, а гражданам достаточно будет онлайн-регистрации. Ограничения к доступу могут вводиться в исключительных случаях и только в целях защиты персональных данных собственников.

Координатор экспертной группы по противодействию трансграничной коррупции Гражданского форума ЕС - Россия Тим ван дер Марель в интервью DW назвал достигнутое соглашение важным шагом в борьбе с коррупцией. "Благодаря публичному реестру конечных собственников-бенефициаров активистам гражданского общества и журналистам-расследователям будет проще увидеть, кто реально стоит за той или иной финансовой структурой, и прослеживать коррупционные схемы. Преступникам внутри ЕС и за его пределами теперь будет гораздо труднее спрятаться за безликими и непрозрачными структурами в Европе", - считает ван дер Марель.

Европейский Союз давно предпринимает попытки осложнить жизнь владельцев теневого бизнеса со всего мира, отмывающих капиталы в Европе. Пионером в этой борьбе считается Великобритания, еще в 2010 году утвердившая закон о взятках, согласно которому конечные бенефициары компаний за пределами ЕС являются субъектами антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства. В начале 2014 года Лондон также принял ряд мер для деофшоризации бизнеса.

Читайте такжеЕС готовит энергосоюз, чтобы изменить газовые отношения с РоссиейДенис Примаков, главный юрист организации "Трансперенси Интернешнл – Россия", считает, что новое соглашение Европарламента с членами ЕС облегчит борьбу с коррупцией не только в Европе, но и в России.