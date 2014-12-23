На выплаты вкладчикам проблемных банков в 2015 году могут выделить 20 миллиардов гривень

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить ему право в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа в сумме 20 млрд грн в обмен на эти облигации векселей, выданных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится в доработанном правительством законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованном на парламентском сайте.

Согласно документу, облигации будут выпускаться в пределах объемов, установленных приложением №2 к законопроекту, которое пока не опубликовано, или при необходимости сверх этих объемов, с соответствующей корректировкой предельного объема госдолга.

На объем выпущенных облигаций Министерство финансов будет увеличивать соответствующие показатели финансирования госбюджета.

Читайте такжеУ Яценюка планируют докапитализировать банки на 36,5 млрд гривеньНапомним, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 32 банка, которые выводятся с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В конце декабря фонд сообщил, что в ближайшее время ожидает команды на выведение с рынка в отношении еще около 10 банков. По информации фонда, объем поступлений регулярных взносов от банков не покрывает объемы выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, в связи с чем фонд вынужден заимствовать средства у правительства и Национального банка Украины.

В этом году фонд уже получил у правительства кредит в размере 10,1 млрд грн, а также в начале декабря Нацбанк заявил, что намерен предоставить Фонду финансирование на 9,95 млрд грн до конца декабря. Помимо этого, фонд планирует выручить от продажи активов 16 ликвидируемых банков 10,5 млрд грн.

Объем финансовых ресурсов фонда по состоянию на 4 декабря составил 15,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2015 год с доходами в 475,240 млрд грн, расходами в 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн или 3,7% ВВП (проект №1000).

В пояснительной записке к проекту напоминается, что правительство обсуждало с Международным валютным фондом 2 сценария на 2015 год, и правительство основывает проект госбюджета на втором, пессимистическом сценарии, согласно которому падение ВВП составит 4,3%, номинальный ВВП вырастет до 1,721 трлн грн, а годовая инфляция составит 13,1%.