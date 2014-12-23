Правительство хочет в первом полугодии 2015 года реструктуризировать внутренний госдолг

Об этом говорится в доработанном правительством законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованном на парламентском сайте.

«Разрешить Министерству финансов Украины, с согласия Национального банка Украины как владельца более 60% государственных облигаций, за первое полугодие 2015 года осуществить сделку с государственным долгом путем обмена по номинальной стоимости государственных облигаций, находящихся в его собственности, на новые облигации внутренних государственных займов в таких же объемах со сроком обращения до 20 лет, процентной ставкой до 5% годовых», - говорится в документе.

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Напомним, Нацбанк в январе-ноябре 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины номинальной стоимостью 147,35 млрд грн и 5 млн долл., в то время как продажа ценных бумаг из портфеля Нацбанка в текущем году не проводилась. Эксперты называют выкуп ОВГЗ Нацбанком украинским аналогом программы количественного смягчения ФРС США, в рамках которого проводится эмиссия денег для покрытия кассовых разрывов госбюджета.

По состоянию на 22 декабря объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 432,553 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 296,507 млрд грн или 69% общего объема ОВГЗ в обращении. В собственности банков находятся ОВГЗ на 89,788 млрд грн или на 21% общего объема, нерезидентов – на 21,622 млрд грн или на 5%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2015 год с доходами в 475,240 млрд грн, расходами в 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП (законопроект №1000).

В пояснительной записке к проекту автор напоминает, что правительство обсуждало с Международным валютным фондом 2 сценария на 2015 год, и правительство основывает проект госбюджета на втором, пессимистическом сценарии, согласно которому падение ВВП составит 4,3%, номинальный ВВП вырастет до 1,721 трлн грн, а годовая инфляция составит 13,1%.