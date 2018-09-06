Глава ФГИ Трубаров связал критику в свой адрес нежеланием идти на поводу в отдельных политических сил

По словам Трубарова, ФГИ не позволит паразитировать на госпредприятиях.

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров связал участившуюся критику в свой адрес с тем, что Фонд жестко защищает государственные интересы и не позволяет политическим силам паразитировать на государственных предприятиях.

Об этом глава ФГИУ заявил УНИАНу, комментируя критику со стороны сопредседателя депутатской группы "Партия "Видродження" Виталия Хомутынника

"По моим данным, есть обращение по поводу смены менеджмента на государственных предприятиях, но Фонд под моим руководством не играет в эти игры, мы стоим на государственных позициях, поэтому мы никаким политическим силам не позволяем паразитировать на государственных предприятиях", - сказал Трубаров

"Скорее всего, это выпад (критика со стороны депутата Хомутынника – УНИАН), связанна с тем, что не отреагировали на просьбы», - сказал он.

В частности, комментируя упрек в непрофессионализме, глава Фонда госимущества отметил, что не первый год работает в этом ведомстве и знает, как правильно наладить её работу.

"Мой профессионализм ни у кого не вызывает вопросов, поскольку я проработал в Фонде 15 лет, в том числе, знаю, как организовать работу, как сделать так, чтобы к Фонду не было никаких претензий", - сказал Трубаров.

Кроме того, он подчеркнул, что Фонд госимущества за последний год сделал качественный шаг вперед в корпоративном управлении, арендных отношениях и приватизации, но реальный результат этого будет виден через определенный промежуток времени.

"Всё это показывает, что работа Фонда на сегодняшний момент может быть признана лучшей за всю историю. Да, с точки зрения фактического поступления денег в бюджет мы сможем подвести итоги к концу года, но это не значит, что фонд проработал плохо, просто с введением нового закона мы вместе с Администрацией Президента, с Кабинетом министров Украины, с Верховной Радой выстраивали базис, с которого в дальнейшем будем осуществлять работу в этом направлении", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Виталий Хомутынник заявил, что кандидатура Виталия Трубарова с самого начала не отвечала ни профессиональным критериям, ни украинскому законодательству, поскольку исполнять обязанности на время отсутствия главы фонда может только его заместитель, а не глава аппарата.

Кроме того, народный депутат опроверг информацию, что имеет какое-либо отношение к деятельности исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества.