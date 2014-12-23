Кабмин хочет платить по судебным искам с помощью казначейских векселей

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде в бюджете на 2015 год предоставить ему право реструктуризировать фактическую задолженность Украины до 7,5 млрд грн при помощи казначейских векселей.

Об этом говорится в доработанном правительством законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованном на парламентском сайте.

Под действие статьи проекта бюджета подпадают задолженности, возникшие в результате рассмотрения судебных дел против Украины судами национальной юрисдикции, а также Европейским судом по правам человека.

При согласии держателей украинских долговых обязательств Кабмин получит право реструктуризировать задолженность, предоставляя казначейские векселя сроком до 7 лет, под 3% годовых и с отсрочкой платежей на 2 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины также предлагает Верховной Раде разрешить Министерству финансов с согласия Национального банка в первом полугодии 2015 года провести обмен гособлигаций в его собственности на новые облигации по номинальной стоимости в таких же объемах сроком обращения до 20 лет по ставке до 5% годовых.