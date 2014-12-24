S&P может понизить рейтинг России до "мусорного"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило суверенный рейтинг России "ВВВ-" в список на пересмотр с негативным прогнозом, передает Reuters.

Читайте такжеРейтинг России снизится до разряда "мусорного", начнутся протесты - экс-министр финансов РФАгентство сообщает, что на рейтингах России негативно сказывается влияние ослабления экономики на финансовую систему и быстрое снижение гибкости монетарной политики.

В сообщении S&P говорится, что пересмотр рейтингов завершится в середине января 2015 года.

Сейчас суверенные рейтинги России по заимствованиям в иностранной валюте ВВВ-/A-3 и в национальной валюте ВВВ/A-2. Понижение рейтинга в иностранной валюте на одну ступень будет означать его переход в «мусорную» категорию. В таком случае крупные инвестфонды, не имеющие права держать в портфеле бумаги стран с таким рейтингом, начнут продавать российские акции и облигации.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги четырех российских финансовых институтов и включило в список на возможное снижение рейтинги 16 из-за резкого ухудшения ситуации на финансовом рынке и операционной среды в РФ.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг по депозитам в иностранной валюте компании "Газпром" и ее дочерних структур с "Baa1" до "Baa2" с негативным прогнозом.