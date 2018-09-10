Владелец «Киевстара» продал итальянский бизнес для сокращения долгов

Помимо прочего, продажа нацелена упростить структуру группы и усилить фокус на развивающихся рынках.

Ведущий поставщик услуг связи и интернет-услуг, акционер компании «Киевстар» - международная группа VEON объявила о завершении сделки по продаже 50% акций итальянской компании Wind Tre своему партнеру CK Hutchison Holdings Ltd, что поможет группе сократить задолженность.

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«VEON рассчитывает использовать денежные поступления от продажи, равные 2,45 млрд евро (приблизительно 2,9 млрд долл. США), для сокращения задолженности и общих корпоративных целей», - говорится в сообщении.

В группе отметили, что, закрывая сделку, VEON зафиксирует чистую прибыль в размере около 1,2 млрд долл. США в третьем квартале 2018 года.

Как отмечается, продажа нацелена упростить структуру группы и усилить фокус на развивающихся рынках.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года генеральный директор телекоммуникационного холдинга VEON, который является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар", Жан-Ив Шарлье покинула компанию после трех лет управления ею.

Обязанности гендиректора исполняет глава наблюдательного совета компании Урсула Бернс.

В июне группа компаний претерпела изменения. Петр Чернышов, ранее возглавлявший бизнес-единицу «Евразия» и занимавший должность президента «Киевстар» в Украине, покинул группу.

Александр Комаров, исполнительный директор "Beeline Казахстан", в дополнение к своим текущим обязанностям, назначен и.о. генерального директора «Киевстар».

Справка УНИАН. VEON Ltd. - ведущий провайдер средств связи и интернет-услуг.

Wind Tre SpA - итальянская компания, работающая в сфере телефонии с 31 декабря 2016 года.