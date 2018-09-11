"Укрзализныця" намерена в конце года выпустить еврооблигации

При этом глава "Укрзализныци" сообщил, что брать деньги на внутренних рынках пока не планируется.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена в конце этого года выйти на международный рынок капитала, выпустив еврооблигации с целью улучшения процентных ставок и продления срока кредитного портфеля компании.

Читайте также"Укрзализныця" впервые провела операции по размещению свободных средств в гособлигациях

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на брифинге.

"Мы планируем провести выпуск облигацией на внешних рынках для сбалансирывания текущего портфеля, улучшения процентных ставок и продления срока кредитного портфеля "Укрзализныци". Это планируются еврооблигации, но в каком объеме - все зависит от ситуации на внешних рынках: какой спрос будет на Украину, на украинские облигации", - сказал он.

Кравцов отметил, что размещение облигаций на международных рынках планируется при благоприятных условиях до конца текущего года.

При этом глава "Укрзализныци" сообщил, что брать деньги на внутренних рынках пока не планируется.

"По привлечению денег в гривне мы планировали провести выпуск внутренних облигаций, но должны констатировать, что учитывая внутреннюю ситуацию с ликвидностью на украинских рынках, сегодня мы пока не видим возможности для соответствующего размещения. Пока нет спроса по приемлемой процентной ставке",- сказал он.