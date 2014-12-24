На украинском фондовом рынке запускают фьючерсы на куплю-продажу валюты

Фондовая биржа ПФТС получила согласие Национального банка Украины на запуск валютного фьючерса, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, управление валютных операций и анализа финансовых рынков Национального банка Украины 18 декабря согласовало примерные формы фьючерсных контрактов на курс доллара США - украинская гривня, которые в начале декабря предоставила биржа.

На фондовой бирже также отметили, что ПФТС - первая среди отечественных организаторов торгов получила подобное согласование.

По словам председателя правления фондовой биржи ПФТС Игоря Селецкого, в ближайшее время биржа ожидает рассмотрение документов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. "Биржа начнет работу по запуску фьючерсных контрактов только после согласования примерных форм с комиссией. Надеемся, это произойдет до Нового года", - отметил Игорь Селецкий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением № 793 от 4 декабря утвердил порядок согласования типовых (образцовых) форм деривативов для торговли ими на фондовых биржах. В соответствии с утвержденным порядком, для проведения торгов деривативами, базовым активом которых являются валютные ценности, курс иностранной валюты (банковских металлов) к гривне, процентные ставки или индексы, фондовая биржа обязана согласовать с НБУ типичные (образцовые) формы деривативов по каждому из видов в начале торговли.

Читайте такжеНацбанк не дает никаких прогнозов - ждет, пока курс гривни установит рынокСправка УНИАН. Валютный фьючерсный контракт - это соглашение о купле-продаже валюты в будущем по согласованному заранее курсу.

ПАО «Фондовая биржа ПФТС» - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. По состоянию на начало 2014 членами биржи были 176 профессиональных участников рынка ценных бумаг (инвестиционных компаний и банков).