Минфин одолжил на внутреннем рынке доллары и гривни

Гривневый эквивалент привлеченных средств составил 425 миллионов гривень.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 134,641 миллиона гривень и 10,308 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 196 и 357 дней со средневзвешенной доходностью 18,5% годовых.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 280 и 679 дней с доходностью 5,95% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 425,320 миллиона гривень.

Справка УНИАН. По состоянию на 11 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 752,334 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка облигации на 348,104 миллиарда гривень, или 46% их общего объема.