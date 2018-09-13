Акции Apple упали после презентации новых моделей iPhone

Падение составило 1,24 процента.

Акции американской корпорации Apple подешевели после презентации новых моделей iPhone.

Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

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На момент написания заметки стоимость акций равнялась 221,07 доллара за акцию. Падение составило 1,24 процента.

Напомним, в среду, 12 сентября, в зале Театра Стива Джобса (Купертино, США) прошла презентация Apple, на которой она представила ряд новинок.

В частности, 12 сентября Apple представила новые iPhone Xs, Xs Max и Xr, а также новые Apple Watch.