Арабская компания хочет досрочно выкупить еврооблигации агрохолдинга "Мрия"

Выкуп должен стартовать 16 ноября 2018 года, а окончательный расчет с держателями ценных бумаг, как ожидается, завершится 15 ноября 2019 года.

Новый владелец агрохолдинга "Мрия", дочерняя структура The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co (SALIC) - Salic UK, планирует досрочно выкупить еврооблигации агрохолдинга более чем на 208 миллионов долларов в рамках реструктуризации долга, сообщила пресс-служба агрохолдинга.

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В сообщении говорится, что выкуп должен стартовать 16 ноября 2018 года, а окончательный расчет с держателями ценных бумаг, как ожидается, завершится 15 ноября 2019 года.

Кроме того, в рамках договора, Salic UK будет выплачивать агрохолдингу "Мрия" фиксированную покупную цену, которая после вычисления сопутствующих операции затрат на уровне 10-15 миллионов долларов приведет к погашению 208 миллионов долларов, которые должны были быть возвращены до 2025 года.

Также в сообщении указывается, что Salic UK признает обеспеченные обязательства Mriya Farming Plc на 102 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2018 года Арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) заключила договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы "Мрия".

В сентябре 2016 года агрохолдинг "Мрия", допустивший в августе 2014 года технический дефолт и перешедший под контроль кредиторов, в результате переговоров о реструктуризации снизил максимальную посильную долговую нагрузку до 330 миллионов долларов.

В мае 2017 года агрохолдинг "Мрия" и Международная финансовая корпорация (IFC) согласовали условия реструктуризации задолженности компании перед IFC.

В августе 2018 года агрохолдинг успешно завершил реструктуризацию долга, снизив долговую нагрузку с 1,1 миллиарда долларов до 309,5 миллиона долларов.

Справка УНИАН. "Мрия" – вертикально интегрированный украинский агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тысяч гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тысяч тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.

The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) - арабская компания, которая занимается инвестициями в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.