Поступления от приватизации сократятся на 4 миллиарда - госбюджет-2019

Госбюджет на 2018 год предусматривает поступления от приватизации в размере 21,3 миллиарда гривень.

Проект государственного бюджета на 2019 год, который 14 сентября правительство утвердило и направило на рассмотрение Верховной Рады, предусматривает сокращение поступлений от приватизации на 4,2 миллиарда гривень по сравнению с госбюджетом на 2018 год - до 17,1 миллиарда гривень.

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Правительственный законопроект "О государственном бюджете Украины на 2019 год" зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября (№9000).

Аналогичный показатель поступлений от приватизации был заложен в госбюджете на 2017 год, однако фактические поступления составили лишь 3,4 миллиарда гривень.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 20 крупных предприятий, среди которых: 99,6% акций Одесского припортового завода, 99,99% акций "Сумыхимпрома", 68% акций "Запорожского алюминиевого комбината", а также пяти облэнерго.

В июле и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что в этом году ФГИУ планирует получить от приватизации сумму, которая превысит аналогичный показатель 2017 года, однако план на 2018 год выполнить не удастся.