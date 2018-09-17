Кабмин рассчитывает одолжить в 2019 году 325 миллиардов гривень

В том числе внешние заимствования составят 122,745 миллиарда гривень.

Зарегистрированный в Верховной Раде проект государственного бюджета Украины на 2019 год предполагает объем государственных заимствований в сумме 324,764 миллиарда гривень.

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Согласно законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2019 год", зарегистрированному Кабинетом министров в парламенте 15 сентября (№9000), в том числе внешние заимствования составят 122,745 миллиарда гривень, внутренние – 202,019 миллиарда гривень.

Отмечается, что средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 15,7% годовых, для внешних - около 9% годовых.

Также сообщается, что общие выплаты по госдолгу в 2019 году за счет средств госбюджета оцениваются в 417,452 миллиарда гривень, из которых 239,245 миллиарда гривень - по внутреннему и 178,207 миллиарда гривень - по внешнему долгу.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

В конце августа правительство утвердило трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение показателя госдолга к ВВП до конца этого года до 60%, в следующем году – до 52%, до конца 2020 года – до 49% ВВП.