Зарплата на Уолл-стрит достигла максимума за последние 10 лет

Почти четверть специалистов, которые занимаются ценными бумагами, заработали больше $250 тысяч за год.

Средняя годовая зарплата работников нью-йоркского рынка ценных бумаг, включая бонусы, выросла на 13% и достигла в 2017 году 422,5 тысячи долларов. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на заявление финансового инспектора Томаса Динаполи.

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"Средний размер бонуса в секторе был увеличен на 15%, до 184,2 тысячи долларов. Доля премий в структуре зарплат на Уолл-стрит составила 40%", - говорится в сообщении.

Средняя зарплата на Уолл-Стрит оказалась самой высокой в сравнении с другими сферами. На нее приходится 21% совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка.

Почти четверть специалистов, которые занимаются ценными бумагами, заработали больше 250 тысяч долларов за год. За этот же период только 2,5% занятых в других сферах нью-йоркской экономики достигли аналогичных показателей в доходах.

"Уолл-стрит завершала прибылью каждый год с конца рецессии в 2009 году, и вознаграждения в прошлом году достигли максимума с начала финансового кризиса", – отметил Динаполи.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, в Украине средняя зарплата с начала года выросла почти на 19%.