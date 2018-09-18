Фонд госимущества выбрал советника по приватизации четырех ТЭЦ

Речь идет о Херсонской, Днепровской, Криворожской и Северодонецкой ТЭЦ.

Конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала компанию "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума "Baker McKenzie", "Бюро Маркуса", BDO, "Ernst & Young" и Kreston GCG в качестве советника, который будет заниматься подготовкой к приватизации четырех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ): Херсонской, Днепровской, Криворожской и Северодонецкой.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Согласно сообщению, конкурс по отбору советников по приватизации ОАО "Ориана", ОАО "Сумыхимпром" и "Национальной акционерной компании "Украгролизинг" был перенесен на 23 октября, так как было получено только по одной заявке.

Также Трубаров сообщил, что в ближайшее время Фонд госимущества объявит конкурс по отбору советников для последнего пула предприятий из списка большой приватизации на 2018 год: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Турбоатом" и "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

Продажа объектов большой приватизации предполагает наличие привлеченного инвестиционного советника.

30 июля конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала инвестиционных советников для подготовки к приватизации первых шести госкомпаний.