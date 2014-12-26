"Газпром" из-за санкций решил искать финансирование в офшорных юанях

"Газпром" рассматривает возможность выпусков облигаций в офшорных юанях (Гонконг), заявил финансовый директор, зампредседателя правления газовой монополии Андрей Круглов, передает ТАСС.

Читайте такжеЕС готовит энергосоюз, чтобы изменить газовые отношения с Россией"В нынешних условиях мы рассматриваем возможность расширения источников финансирования, в частности, осуществляем активное взаимодействие с азиатскими финансовыми институтами. Так, в настоящее время обсуждаются перспективы сотрудничества с целым рядом банков, в том числе в рамках организации торгового и корпоративного финансирования, выпусков облигаций "Газпрома" в офшорных юанях и организации системы расчетов "рубль-юань"", - сказал он.

Читайте такжеРоссия снова заговорила о готовности предоставить газовую "скидку" УкраинеПри этом, по его словам, коммерческие банки Китая могут стать организаторами кредитов на общекорпоративные цели "Газпрома".

"Китайские коммерческие банки рассматриваются нами не только как одни из ключевых партнеров по финансированию объектов, необходимых для обеспечения поставок газа в КНР, но и как возможные организаторы заемного финансирования для общекорпоративных нужд "Газпрома", - сказал Круглов.