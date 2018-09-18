Фонд госимущества ожидает получить 2 миллиарда от малой приватизации

На сегодня удалось продать 49 объектов малой приватизации на общую сумму более 47 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины ожидает получить в 2018 году около 2 млрд грн от продажи объектов малой приватизации.

Читайте такжеФонд госимущества выбрал советника по приватизации четырех ТЭЦ

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал исполняющий обязанности главы фонда Виталий Трубаров.

По его словам, на сегодня из 277 объектов малой приватизации, по которым уже объявлены аукционы, удалось продать 49 на общую сумму более 47 млн грн.

«Стартовая цена лотов в ходе аукционов увеличилась с 18 до 45 млн, и это хороший показатель. Объекты, которые находятся в удовлетворительном состоянии и расположены в городах или в действующих промзонах, продаются с увеличением цены в 3-4 раза. В ближайшее время ожидается проведение аукционов по 128 объектам со стартовой ценой почти 318 млн грн», - написал он.

При этом Трубаров добавил, что почти по 100 лотам из-за отсутствия заявок будут проведены повторные аукционы.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, который был подписан президентом Петром Порошенко в марте.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Ранее Фонд госимущества планировал получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.