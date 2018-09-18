Минфин одолжил на внутреннем рынке 256 миллионов гривень

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 143 млн грн и 4 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 142,833 млн грн и 4,009 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 189 и 350 дней со средневзвешенной доходностью 18,5% годовых.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 273 и 399 дней с доходностью 5,95% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 255,597 млн грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 18 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,791 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 348,104 млрд грн, или 46% их общего объема.