Китай за месяц сократил вложения в госдолг США почти на $8 миллиардов

Общий объем вложений Китая в госдолг США достигает $1,17 трлн.

Китай в июле сократил инвестиции в американский госдолг США на $7,7 млрд, следует из данных Минфина США. При этом КНР все еще удерживает первое место среди инвесторов в американские гособлигации.

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Общий объем вложений Китая в госдолг США достигает $1,17 трлн, передает «Коммерсант».

Втрое место занимает Япония. Эта страна, напротив, увеличила вложения в ценные бумаги США до $1,03 трлн. На третьем месте — Ирландия ($300 млрд).

Россия не входит в топ-30 лидеров. За июль вложения РФ уменьшились на $3 млн — до $14,9 млрд.

Вчера, 18 сентября, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых 10% пошлин на товары из Китая в объеме $200 млрд. Китай в ответ пообещал ввести дополнительные пошлины на импорт из США объемом $60 млрд.