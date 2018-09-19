ФГИ выполнил годовой план поступлений от аренды госимущества

По словам главы фонда, к концу года общая сумма от аренды составит около 1,5 млрд грн.

Фонд государственного имущества Украины выполнил годовой план поступлений от аренды государственного имущества, обеспечив поступление в государственный бюджет 1 млрд грн.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«Фонд опережает плановые показатели поступлений на три месяца, и к концу года общая сумма от аренды составит около 1,5 млрд грн», - написал он.

При этом Трубаров отметил, что сегодня существует огромное количество объектов, находящихся на балансе различных министерств и ведомств, которые не используются, пустуют, а могли бы приносить деньги в бюджет. Поэтому он в очередной раз призвал балансодержателей более активно передавать такие объекты для аренды.

«Фонд также разработал новый, революционный, а главное - конкурентный и прозрачный закон об аренде государственного имущества, который уменьшает в разы документооборот, уменьшает сроки и упрощает процедуры передачи имущества в аренду, минимизирует роль чиновника и закладывает механизмы борьбы с недобросовестными арендаторами. Надеюсь, что депутаты за него возьмутся еще в этом году, ведь принятие этого закона обязательно увеличит поступления от аренды», - написал Трубаров.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства в мае Виталий Трубаров пообещал летом выполнить годовой план по аренде госимущества, который составляет 1 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества по итогам 2017 года составили 1,52 млрд грн.