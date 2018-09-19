Глава Минфина уверена в выполнении плана по приватизации в 2019 году
Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова уверена, что в 2019 году Фонд госимущества выполнит план по поступлениям от приватизации, который составляет 17 миллиардов гривень, тогда как в этом году из запланированных от приватизации 21,3 миллиарда гривень госбюджет получил менее 1%.
Читайте такжеПоступления от приватизации сократятся на 4 миллиарда - госбюджет-2019
Об этом она сказала на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.
"Мы уверены, что как раз на 2019 год эта цифра является реалистичной", - сказала она.
По словам и.о. министра, основанием для такого оптимистичного прогноза является принятие в этом году нового закона о приватизации, который предусматривает привлечение инвестиционных советников для продажи объектов большой приватизации.
Также Маркарова заявила, что план по приватизации на этот год выполнен не будет, потому поступления от продажи госимущества, заложенные в госбюджете на 2018 год, нужно будет "переодолжить".
Присутствовавший на заседании глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что в этом году план по приватизации пока выполнен на 0,7%.
Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.