Глава Минфина уверена в выполнении плана по приватизации в 2019 году

В этом году от приватизации планировали получить 21,3 миллиарда гривень.

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова уверена, что в 2019 году Фонд госимущества выполнит план по поступлениям от приватизации, который составляет 17 миллиардов гривень, тогда как в этом году из запланированных от приватизации 21,3 миллиарда гривень госбюджет получил менее 1%.

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Об этом она сказала на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

"Мы уверены, что как раз на 2019 год эта цифра является реалистичной", - сказала она.

По словам и.о. министра, основанием для такого оптимистичного прогноза является принятие в этом году нового закона о приватизации, который предусматривает привлечение инвестиционных советников для продажи объектов большой приватизации.

Также Маркарова заявила, что план по приватизации на этот год выполнен не будет, потому поступления от продажи госимущества, заложенные в госбюджете на 2018 год, нужно будет "переодолжить".

Присутствовавший на заседании глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что в этом году план по приватизации пока выполнен на 0,7%.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.