Нацбанк изменит порядок оценки стоимости гособлигаций

Переход к новой модели состоится после завершения автоматизации в программных комплексах регулятора, и будет объявлен дополнительно.

Национальный банк внедрит подход к оценке справедливой стоимости государственных ценных бумаг в своей собственности или принимаемых в качестве обеспечения обязательств с использованием параметрической модели Свенссона вместо используемой в настоящее время модели Нельсона-Сигела.

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Как сообщается на сайте НБУ, переход к новой модели состоится после завершения автоматизации в программных комплексах регулятора, и об этом будет объявлено дополнительно.

По оценкам НБУ, использование действующей модели в 2018 году продемонстрировало ухудшение точности оценок рыночной доходности для государственных облигаций в гривне, а тестирование новой модели подтверждает ее соответствие текущим рыночным условиям.

В частности, новая модель показала малейшие отклонения модельной доходности от доходности, определенной на основе сделок на вторичном рынке, как для наиболее ликвидных ОВГЗ в гривне с остаточным сроком погашения до 6 месяцев, так и для среднесрочных гривневых ОВГЗ со сроками погашения от трех до пяти лет.

Также сообщается, что после перехода к новой модели регулятор продолжит справочно публиковать кривые доходности, построенные для оценки гривневых ОВГЗ с применением прежней модели.

Справка УНИАН. По состоянию на 24 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,920 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 348,104 млрд грн, или 46% их общего объема.