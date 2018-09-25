Apple завершила покупку приложения для распознавания музыки Shazam

В компании Apple отметили, что Shazam будет и дальше работать как на iOS, так и на Android.

Корпорация Apple завершила покупку популярного приложения для распознавания музыки Shazam.

"С большой любовью к музыке и инновациям мы рады объединить наши команды, чтобы дать пользователям еще больше возможностей открывать, переживать и наслаждаться музыкой", - цитирует сайт Apple вице-президента Apple Music Оливера Шуссера.

В компании отметили, что сервис будет и дальше работать как на iOS, так и на Android. А в недалеком будущем приложение станет свободным от рекламы.

По информации Apple, это приложение загрузили уже более 1 миллиарда раз по всему миру, а ежедневно оно находит порядка 20 миллионов песен.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2017 года Apple подтвердила покупку приложения для распознавания музыки Shazam. В Apple отметили, что Shazam станет естественной частью стримингового сервиса Apple Music и поможет пользователям узнавать новые песни. По оценкам издания TechCrunch, Apple заплатила 400 миллионов долларов.

Британская компания Shazam Entertainment Ltd. с момента основания привлекла $143,5 млн инвестиций, следует из данных Crunchbase. В сентябре 2016 года Shazam Entertainment Ltd. впервые за 17 лет своего существования получила операционную прибыль, а ее приложение скачали более одного миллиарда раз.

Издание The Wall Street Journal отмечало, что прибыль принес высокий объем рекламы. Рекламодатели, как уточнила газета, платят компании за использование технологии распознавания музыки и изображений в своих маркетинговых кампаниях.

В начале августа этого года капитализация Apple достигла 1 триллиона долларов.