Украинская биржа согласовала с НБУ запуск фьючерсов на доллар и золото

Национальный банк Украины 19 декабря согласовал для Украинской биржи образцы форм фьючерсных контрактов на курс доллар США – украинская гривня, а также на цену одной тройской унции аффинированного золота, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

По словам председателя правления Украинской биржи Олега Ткаченко, запуск подобных инструментов существенно расширит круг участников торгов, создаст дополнительную ликвидность, в том числе в фондовой секции биржи, поскольку у частных и институциональных инвесторов появляются новые возможности для реализации своих инвестиционных стратегий.

Как отметили на бирже, регулярные торги фьючерсами на доллар США и золото позволят расширить линейку финансовых инструментов, торгуемых на организованном рынке Украины. Кроме того, фьючерсный контракт на доллар США даст субъектам реального сектора экономики инструмент для управления валютными рисками.

По информации Украинской биржи, на данный момент образцы форм фьючерсных контрактов отправлены на регистрацию в НКЦБФР, как только спецификации будут зарегистрированы, инструменты начнут торговаться на Украинской бирже.

Как сообщал УНИАН, фондовая биржа ПФТС также получила согласие Национального банка Украины на запуск валютного фьючерса. Управление валютных операций и анализа финансовых рынков Национального банка Украины 18 декабря согласовало примерные формы фьючерсных контрактов на курс доллара США - украинская гривня, которые в начале декабря предоставила биржа.