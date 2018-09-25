Дом моды Versace продали за $2,1 миллиарда

Ранее сообщалось, что на крупный итальянский бренд претендовали две компании - Michael Kors и Tiffany.

Итальянский дом моды Versace продан американской компании Michael Kors за €1,83 миллиарда ($2,12 миллиарда), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Michael Kors.

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"Компания Michael Kors объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о приобретении всех находящихся в обращении акций итальянского дома моды Gianni Versace SpA на общую сумму в €1,83 миллиарда", - говорится в документе.

Ранее газета Corriere della Sera сообщала о том, что на крупный итальянский бренд претендовали две компании - Michael Kors и Tiffany. Сообщалось и о притязаниях французской компании Kering, однако ее владелец, миллиардер Франсуа Пино, посчитал цену слишком высокой.

Michael Kors - американский бренд одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Основан Майклом Корсом в 1981 году.

Многие исконно итальянские марки перешли в иностранные руки, среди них Valentino, Bulgari, Ferre, Fendi и Gucci.

Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, который в 1997 году был застрелен серийным убийцей на пороге собственного дома. Дело Версаче продолжила его младшая сестра - Донателла.