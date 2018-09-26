Нацбанк ослабит валютный контроль для нерезидентов

Это поможет увеличить приток иностранного капитала на рынок государственного долга Украины.

Национальный банк с 1 ноября ослабит валютный контроль для покупки валюты нерезидентами с целью вывода из Украины иностранных инвестиций по результатам операций с облигациями внутреннего государственного займа.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Олега Чурия в ходе встречи с руководителями крупнейших банков.

«Вместе с законом о номинальном держателе и открытием счета международного расчетного депозитария в депозитарии НБУ это поможет увеличить приток иностранного капитала на рынок государственного долга Украины», - отметил Чурий.

Также он рассказал об имплементации Закона Украины «О валюте и валютных операциях», анонсируя публикацию финальной версии обновленных нормативно-правовых документов, вступающих в силу вместе с введением в действие закона, после обсуждения с банковским и экспертным сообществом в начале января.

Справка УНИАН. Верховная Рада 21 июня 2018 года приняла Закон Украины «О валюте и валютных операциях», который водится в действие с 7 февраля 2019 года.

По информации НБУ, введение закона в действие расширит предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней, отменит валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн и санкции в форме запрета на ведение внешнеэкономической деятельности.

Также закон упраздняет индивидуальные валютные лицензии и разрешает онлайн-покупку валюты физическим лицам.