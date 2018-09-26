Ernst&Young оценила госпакет акций "Центрэнерго" в 6 миллиардов

В долларовом эквиваленте стартовая цена госпакета акций составляет $225,48 миллиона.

Советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству 73,8%-ный пакет акций предприятия в 5,985 миллиарда гривень (225,48 миллиона долларов).

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Об этом говорится в информации о фискальных рисках и их потенциальном влиянии на государственный бюджет в 2019 году, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Согласно документу, в 2018 году из всех объектов приватизации может быть продан только пакет акций "Центрэнерго".

"С учетом сроков согласования Фондом государственного имущества условий договоров с советниками и согласования избранных на конкурсах советников Кабинетом министров, подготовка к приватизации указанных обществ может начаться лишь в конце 2018 - начале 2019 года. Таким образом, в 2018 году может быть продан только пакет акций размером 78,289% уставного капитала "Центрэнерго". По состоянию на август 2018 года компания (Ernst & Young - УНИАН) определила начальную цену пакета акций указанного общества в сумме 5,985 миллиарда гривень (225,48 миллиона долларов)", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Кабинет министров утвердил график подготовки к приватизации "Центрэнерго", согласно которому проведение конкурса по продаже пакета акций предприятия состоится в конце ноября этого года.

10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

"Центрэнерго" попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планируют начать этот процесс.

Аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young является советником по приватизации "Центрэнерго".

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.